Da oggi super green pass obbligatorio per i lavoratori over 50. Fino al 15 giugno

Scatta oggi, martedì 15 febbraio, l’obbligo di super green pass sul lavoro per i lavoratori del pubblico e privato che hanno almeno 50 anni. Da oggi, quindi, per poter accedere al proprio posto di lavoro dovranno possedere la certificazione verde rafforzata, che si ottiene dopo la vaccinazione o dopo la guarigione dal Covid. Per gli over 50 non è più sufficiente il green pass base, che si ottiene anche con i tamponi negativi, che resta valido solo per i lavoratori con meno di 50 anni. La misura emergenziale, prevista dal decreto entrato in vigore l’8 gennaio, sarà valida fino al al 15 giugno, salvo future modifiche indotte dall’evoluzione della pandemia.

Le aziende potranno effettuare le verifiche, e chi ne sarà sprovvisto non potrà lavorare e sarà considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto a conservare il posto di lavoro, fino al 15 giugno 2022. Non riceverà la retribuzione. Al suo posto le aziende potranno assumere un sostituto con contratto a termine della durata di 10 giorni, rinnovabile più volte.