Dalla morte di Andrea speranza per altre vite: la famiglia dona gli organi

Un gesto di grande altruismo e generosità è quello che nasce da una tragedia. La famiglia di Andrea Cavanna ha deciso per la donazione degli organi del giovane morto ieri, 14 febbraio, in seguito alle gravi ferite riportate nell’incidente avvenuto sabato notte a Podenzano. Il giovane era a bordo della Golf travolta da un Suv Bmw, che secondo le testimonianze, viaggiava in via Roma a velocità sostenuta.

Per Andrea purtroppo non c’è stato nulla da fare. Tutti lo ricordano come un ragazzo modello, un giovane buono ed educato. Il conducente della Bmw, un 20enne piacentino è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Piacenza così come quelle di un’altra ragazza ricoverata a Parma, mentre le condizioni di altri due giovani sono serie ma non sarebbero in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente che ha originato la tragedia è al vaglio dei carabinieri.