Patente internazionale falsa, pakistano denunciato e auto sequestrata

Automobilista pakistano è stato fermato dagli agenti di una pattuglia della volante in via Emilia Parmense nel corso di un normale controllo. L’automobilista ha esibito una patente internazionale che ha insospettito gli agenti, i quali hanno approfondito i controlli del documento rilevando che era falso. Il pakistano è stato così condotto in questura e denunciato per falso e per guida senza patente. L’auto è stata sequestrata.

