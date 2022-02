Ponte su rio Cavo a Castel San Giovanni, entro l’estate arcate abbattute. Saranno rifatte

Verranno entrambe demolite le due arcate laterali che sorreggono il ponte sul rio Cavo, lungo via Malvicino, che collega Castel San Giovanni alla frazione di Creta, e anche Ganaghello. Presumibilmente entro l’estate dovrebbero partire i lavori di messa in sicurezza del manufatto, per un totale di 90mila euro. Durante i lavori la strada, su cui si viaggia a senso unico alternato, verrà chiusa. Il ponte, pur essendo di piccole dimensioni, rappresenta uno snodo importante perché lungo quella direttrice ogni giorno passano decine di veicoli diretti verso le frazioni e nei paesi collinari circostanti. Le arcate laterali dovranno essere entrambe demolite per poi essere ricostruite con mattoni simili a quelli originali. I lavori serviranno anche per adeguare il ponte agli attuali standard normativi, differenti rispetto a quando il manufatto venne pensato. Un esempio sono le attuali barriere laterali, che saranno sostituite con altre a norma.

