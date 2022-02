Centenario del maestro Mario Lodi. “I suoi insegnamenti ancora attuali”

“Buon compleanno Maestro, i tuoi insegnamenti sono ancora attuali” gli auguri di Roberto Lovattini che – giunto nel museo della stampa di Libertà – ha voluto celebrare Mario Lodi: insegnante, poeta e scrittore che ha dedicato la propria vita all’educazione dei più giovani.

Domani, giovedì 17 febbraio, si celebra il centenario della nascita del pedagogista nato in provincia di Cremona, a Vho di Piadena nel 1922. Lodi – dopo aver partecipato alla resistenza durante la seconda guerra mondiale – è entrato nel mondo dell’istruzione e dell’educazione scolastica, un mondo che non ha più abbandonato fino al giorno della sua morte, il 2 marzo 2014. Proprio per la passione e l’impegno che hanno contraddistinto il suo operato con i bambini e le bambine di tutto il Paese, a Lodi sono state intitolate diverse scuole: una di queste anche nella provincia di Piacenza, precisamente a Gossolengo dove, nel giugno del 2021, la scuola primaria è stata intitolata allo scrittore cremonese.

Roberto Lovattini – maestro in pensione e curatore “Notizie Positive” in collaborazione con il Movimento di cooperazione educativa – si è detto fortunato di aver conosciuto personalmente Mario Lodi: “L’ho incontrato dopo averlo studiato sui libri – spiega – è stato un colpo di fulmine, lui era una persona speciale e ascoltava attentamente tutti”. Per Lovattini “Lodi ha avuto una risonanza mondiale, ma non sempre è stato capito dai suoi colleghi. I suoi insegnamenti sono ancora più importanti oggi, rispetto al passato, perchè la scuola sta tornando indietro nell’impostazione pedagogica” Secondo Lovattini “Abbiamo bisogno di studiare Mario Lodi, abbiamo bisogno che gli insegnanti nelle università studino Mario Lodi e che nelle scuole non girino solo le sue poesie, ma anche la sua cultura e la sua mentalità. Purtroppo oggi non è così”.

Tante le iniziative ideate in suo ricordo e per celebrare il l’anniversario della sua nascita. “Anche a Piacenza celebreremo il pedagogista che diverse volte ha fatto tappa nella nostra città” ha affermato Lovattini. Domani il primo appuntamento è verso le 10.30 con “Silenzio! Parlano i bambini”: “titolo dato non a caso perchè Lodi ha sempre voluto che i bambini fossero protagonisti” ha sottolineato Lovattini nel presentare la diretta che verrà pubblicata sul canale Facebook “Con i bambini”. Durante la diretta, bambini e bambine, partendo dalle opere di Lodi, inventeranno nuove storie e racconti dando adito alla loro fantasia. Nel pomeriggio invece, dalle 17.00 alle 19.00, sui canali social della “Casa delle arti e del gioco – Mario Lodi” verrà pubblicato un un confronto tra vari esperti, insegnati ed educatori sul tema “I mondi di Mario Lodi”. L’incontro si concluderà con una performance teatrale a cura di Giorgio Scaramuzzino. Durante l’evento si collegherà anche Patrizio Bianchi, ministro dell’istruzione.