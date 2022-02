Chiusa l’autostrada A1 a Lodi: cisterna in fiamme. Traffico deviato anche verso Piacenza

Cisterna in fiamme, chiusa l’autostrada A1 a Lodi. L’incidente si è verificato a un chilometro dal casello di Pieve Fissiraga, dove un autoarticolato che trasportava medicinali scaduti si è ribaltato dopo avere impattato contro il new jersey. Il mezzo, dopo l’impatto, ha preso fuoco. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dal Lodigiano e dal Milanese. Nessun altro mezzo è stato coinvolto. Ferito il conducente del camion, che è stato portato all’ospedale Niguarda di Milano.

Inevitabili le ripercussioni viabilistiche anche verso il Piacentino. Il traffico è deviato e l’autostrada del Sole è bloccata. Per le lunghe percorrenze, a chi viaggia verso Bologna dopo l’immissione sulla Tangenziale est esterna di Milano, seguire per la A4 Torino-Trieste fino all’innesto con la A21 Torino-Piacenza fino a Piacenza dove è possibile rientrare sulla A1. A chi viaggia verso Milano consigliamo di seguire la A21 Torino-Piacenza-Brescia e poi la A4 oppure la A7, oppure seguire la A22 del Brennero e poi la A4. Sono state chiuse l’entrata di Casalpusterlengo in direzione di Milano e l’entrata di Melegnano Svioncolo verso Bologna.

VIABILITA’: LA NOTA DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA – Sulla A1 Milano – Napoli tra l’allacciamento con la A58 Tangenziale est esterna di Milano e Lodi in entrambe le direzioni, è stata disposta la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al km 21, in cui sono rimasti coinvolti un camion ed una vettura. All’interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato e si stanno facendo delfuire 1 km di coda in direzione di Milano e 5 km di coda verso Bologna. Chi viaggia verso Bologna viene deviato obbligatoriamente sulla A58 Tangenziale est esterna di Milano, dove si sono formati 2 km di coda, e può rientrare in autostrada a Lodi. Chi viaggia verso Milano deve uscire a Lodi, dove si sono formati 7 km di coda, di conseguenza consigliamo di anticipare l’uscita a Casalpusterlengo, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla Tangenziale est esterna di Milano a Vizzolo Predabissi. Per le lunghe percorrenze, a chi viaggia verso Bologna dopo l’immissione sulla Tangenziale est esterna di Milano, seguire per la A4 Torino-Trieste fino all’innesto con la A21 Torino-Piacenza fino a Piacenza dove è possibile rientrare sulla A1. A chi viaggia verso Milano consigliamo di seguire la A21 Torino-Piacenza-Brescia e poi la A4 oppure la A7, oppure seguire la A22 del Brennero e poi la A4. Sono state chiuse l’entrata di Casalpusterlengo in direzione di Milano e l’entrata di Melegnano svincolo verso Bologna. Inoltre il traffico proveniente dalla città di Milano viene deviato sulla Tangenziale Ovest. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.