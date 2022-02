Operatori assenti ingiustificati, il comune sanziona cooperativa

Una sanzione per “assenze non giustificate degli operatori”. L’ha inflitta il Comune a In-service, la cooperativa reggiana che ha in appalto da Palazzo Mercanti la gestione dei servizi di prima accoglienza all’Informagiovani e al Quic, cioè all’anagrafe, nonché quelli di risposta telefonica all’utenza, raccolta, elaborazione e pubblicazione dati connessi ai siti web e social comunali.

Gli uffici di Palazzo Mercanti, si legge nei provvedimenti sanzionatori, hanno “verificato assenze non giustificate degli operatori preposti ai servizi di prima accoglienza Quic, e non coperte per un totale complessivo di assenza pari a 30 ore corrispondente a quattro giornate, che avevano comportato difficoltà da parte degli uffici stessi nella regolare esecuzione delle prestazioni a favore della cittadinanza nonché nello svolgimento delle attività di backoffice”.

L’assenteismo è stato rilevato in quattro giornate nel mese di giugno 2021, e poiché il capitolato d’appalto prevede “l’applicazione di una penale pari a 1.000 euro per ogni irregolarità rilevata”, ecco che la multa era stata inizialmente quantificata in 4mila euro. In-service ha quindi contestato la sanzione “adducendo motivazioni” in parte accolte dai competenti dirigenti comunali che hanno ritenuto “opportuno ridurre l’importo della penale” a mille euro.

“Nulla di quanto imputato risulta essere a qualsiasi titolo addebitabile”, ha sostenuto In-service nella nota di replica agli addebiti mossi dal Comune.