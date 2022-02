A Pittolo e Ivaccari installate 5 nuove telecamere di videosorveglianza

“Per un maggiore controllo e per garantire più sicurezza ai piacentini” le parole del sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri per commentare l’installazione di 5 nuove telecamere nelle frazioni di Pittolo e Ivaccari. La videosorveglianza servirà alla lettura delle targhe dei veicoli, ma non solo: “un altro importante tassello del progetto di implementazione del sistema di sicurezza sul territorio” fanno sapere dall’amministrazione comunale.

“Le aree su cui siamo intervenuti – ha sottolineano il primo cittadino, accompagnata nei luoghi dove sono state posizionate le telecamere dagli assessori ai Lavori Pubblici

Marco Tassi e alla Sicurezza Luca Zandonella – sono state individuate come punti

sensibili. Mediante queste nuove telecamere, che monitorano l’accesso e il passaggio

dei veicoli, sarà possibile sia un’azione di deterrenza sia di contrasto e repressione in

caso di fatti criminosi compiuti in zona”.

Le telecamere sono state installate agli accessi ovest (da Strada Provinciale n. 6) e nord (da Strada Mussina) a Ivaccari e a quelli est (da S.S. n. 45), ovest (da Strada alla Mola) e

nord (da via Leonardi) a Pittolo e sono integrate con i sistemi di video

sorveglianza già operativi nel territorio piacentino. “Con questo ulteriore intervento – ha concluso Barbieri – superiamo le 50 telecamere di videosorveglianza, tra quelle di contesto e quelle di lettura targhe, che abbiamo installato in questi anni sul territorio comunale, nelle zone più sensibili e con una particolare attenzione a quelle più isolate e alle frazioni”.