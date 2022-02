Farini, il paese dei volontari: sono diventati 156, il 14% della popolazione

Si amplia la famiglia dei volontari della Croce Rossa di Farini. Da 126 aumentano a 156 grazie a 30 persone che hanno voluto mettersi a disposizione; 15 di loro hanno anche proseguito con il corso nazionale Tssa di emergenza urgenza ottenendo l’abilitazione a salire in ambulanza e ora lo potranno fare affiancati da volontari esperti.

I 15 che si sono fermati al corso base si impegneranno nel settore sociale, nei trasporti, nell’area giovani, nel volontariato attivo in paese, nella consegna della spesa o dei farmaci, nella “manovalanza” di protezione civile.

Un gruppo numeroso che, per una popolazione di 1.077 abitanti, rappresenta circa il 14%.

I volontari non sono tutti di Farini, ma sono comunque legati al paese dell’Alta Val Nure: hanno origini farinesi o frequentano il territorio sin dall’infanzia. Per questo hanno voluto mettere a disposizione il loro tempo alla sede di Farini.

Tra i volontari più giovani (il corso base può essere svolto anche dai minorenni) c’è anche un 16enne.

A proposito di giovani, la Croce Rossa di Farini ha a disposizione 10 posti per il servizio civile universale 2022. I giovani tra i 18 e i 28 anni potranno fare un anno di esperienza in Croce Rossa a Farini occupandosi del trasporto sanitario e del settore sociale, in cambio di un rimborso mensile di 444 euro. La domanda di partecipazione deve essere presentata utilizzando la piattaforma DOL (Domanda On Line) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ a cui si accede esclusivamente con Spid.