Guarnieri si dimette da sindaco di Corte Brugnatella. Verso il commissariamento

Il sindaco di Corte Brugnatella Mauro Guarnieri – finora sospeso dalla carica per decisione della Prefettura dopo l’arresto nell’inchiesta su corruzione e appalti truccati – si è ufficialmente dimesso dalla sua carica nella giornata di mercoledì, 16 febbraio: una decisione che potrebbe essere seguita anche dal sindaco di Cerignale Massimo Castelli, sul quale invece non ci sono al momento né riscontri né conferme in merito. Una decisione, quella delle dimissioni, che potrebbe spingere forse nella direzione di agevolare gli arresti domiciliari per i due amministratori maggiormente coinvolti nell’inchiesta. Potrebbe presto arrivare un commissario per traghettare il mandato amministrativo, anche se dovranno trascorrere 20 giorni per la nomina.

