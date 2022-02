Infortunio sul lavoro a Calendasco: 44enne in gravi condizioni portato a Parma

Un incidente sul lavoro si è verificato oggi, 17 febbraio, in una ditta a Calendasco (Pc). Per cause in corso di accertamento, un uomo di 44 anni è rimasto ferito, probabilmente schiacciato da alcune lamiere. Le sue condizioni sono serie, tanto che è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza e il ferito è stato trasportato all’ospedale di Parma. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Calendasco e un’automedica.

