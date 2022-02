Avis Gropparello dona tavoli e tricicli all’asilo. “Vicini alle realtà del terrtorio”

L’Avis di Gropparello ha deciso di donare del materiale per i bambini e le bambine che frequentano l’asilo locale. “Ci siamo chiesti cosa avrebbe fatto piacere ai piccoli – spiega Mauro Rigolli, presidente di Avis Gropparello – dopo un confronto con le maestre abbiamo pensato a dei tavoli per disegnare e a dei tricicli”.

Approfittando di una bella giornata quasi primaverile Rigolli – accompagnato dal vicepresidente Giuseppe Maggi – ha portato i doni nell’asilo di via Circonvallazione ricevendo in cambio la felicità e i sorrisi dei bambini. “Teniamo a stare vicini alle altre realtà del territorio, promuovendo sempre la forza del volontariato e , nel nostro caso, l’importanza di donare”. Nel cortile della scuola i bambini e le maestre hanno ringraziato dei pensieri attraverso un grande cartellone rosso con scritto “grazie Avis dai bambini della scuola dell’infanzia di Gropparello”.

Il prossimo 25 febbraio ci sarà la tradizionale assemblea in cui verrà approvato il bilancio dell’associazione. “Durante l’assemblea – afferma Rigolli – organizzeremo le prossime attività e le iniziative volte ad attirare nuovi donatori, perché di sangue ce n’è sempre di bisogno”. L’ultima festa associativa è stata nel 2018, con la speranza che la pandemia continui a mollare la presa Avis Gropparello non vede l’ora di riunire i soci e premiare i donatori più attivi nel corso di una festa aperta alla comunità, in vista anche del cinquantesimo anniversario previsto per il 2024.

Riguardo ai numeri che caratterizzano Avis Gropparello, nel 2021 sono state effettuate 119 donazioni (di sangue e plasma); sono 65 i soci dell’associazione e – negli scorsi mesi – si sono iscritti quattro giovani. Infine, in sinergia con Avis provinciale e con quella di Carpento (con la quale Avis Gropparello condivide la sede) l’associazione presieduta da Rigolli porterà avanti altre iniziative all’interno delle scuole elementari e medie del paese.