Bando affitto, approvate le graduatorie. Oltre 1.400 domande accolte

Si è conclusa la fase di verifica amministrativa delle domande relative al bando, pubblicato nel 2021, per i contributi di sostegno al pagamento dell’affitto. Sono 1.713, complessivamente, le richieste di benefici pervenute, di cui 1.406 accolte, per le quali è in corso in questi giorni la liquidazione. Lo comunica l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Piacenza.

DUE GRADUATORIE – Due le graduatorie approvate, consultabili nella sezione “Sociale” del sito web comunale: www.comune.piacenza.it/temi/sociale. La prima, formulata per le domande con Isee compreso tra 0 e 17.154 euro, ha visto l’accoglimento di 1.336 istanze su 1.599 (con l’esclusione di 263 per mancanza dei requisiti di idoneità), di cui 763 saranno finanziate, andando ad esaurire i fondi disponibili. La seconda riguarda, invece, le pratiche con Isee da 0 a 35mila euro, dichiaranti un calo del reddito superiore al 20% nel trimestre marzo-maggio 2020 (rispetto all’omologo periodo del 2019) a causa dell’emergenza Covid: sulle 114 pervenute, le 70 domande accolte sono state tutte finanziate, mentre le restanti 44 sono state rigettate per mancanza di requisiti.

Il Fondo per il sostegno alla locazione metteva a disposizione, per il bando 2021, uno stanziamento regionale pari a 1.046.382,61 euro, cui vanno aggiunti 26.140 euro destinati a finanziare le domande che, pur essendo state ammesse negli anni precedenti, non avevano potuto essere destinatarie di contributi per l’esaurimento delle risorse. Nei prossimi giorni, l’amministrazione comunale provvederà alle relative liquidazioni: si tratta di 8 domande relative al 2019, 14 al bando 2020.

L’assessore ai Servizi Sociali Federica Sgorbati sottolinea che “questi contributi potranno rappresentare un sollievo importante per oltre 800 famiglie, che non solo devono affrontare le spese dell’affitto, ma si trovano, ancor più in questo periodo, a far fronte all’ulteriore difficoltà del rincaro delle utenze. Dopo un intenso e ingente lavoro di controllo, per il quale ringrazio gli uffici coinvolti, sulle oltre 1.700 richieste ricevute, possiamo ora distribuire sul territorio risorse economiche fondamentali per supportare i cittadini e i nuclei familiari, dopo un momento di così forte e provante emergenza”.

Il Fondo per il sostegno alla locazione – pensato per favorire il supporto al pagamento dell’affitto dopo le difficoltà indotte dal Covid – viene erogato direttamente agli interessati (al conduttore, ovvero al locatore, solo in caso di morosità) con regolare contratto di locazione in corso di validità, a fronte della verifica della residenza o domicilio nel Comune di Piacenza, della situazione economica e, per i cittadini non comunitari, del possesso di valido permesso di soggiorno. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, i cittadini possono scrivere a [email protected] .