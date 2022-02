Castel San Giovanni, furto di rame in un capannone: ladri messi in fuga dai Metronotte

Furto sventato nella notte a Castel San Giovanni da una pattuglia di Metronotte Piacenza che poco prima di mezzanotte, dopo aver notato movimenti sospetti all’interno di un capannone dismesso di via 2 giugno (in località La Gatta), ha deciso di entrare in azione.

L’intervento delle guardie giurate ha messo in fuga una banda di ladri, intenta ad asportare cavi di rame e altro materiale. I malviventi, avvertito il pericolo, sono fuggiti nei campi circostanti abbandonando uno zainetto contenente attrezzi da scasso e pinze per il taglio dei cavi. Sul posto, oltre ad un’altra pattuglia di Metronotte, sono arrivati anche i carabinieri di Borgonovo che hanno avviato le indagini.