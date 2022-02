Grazie ai volontari di “Amici di Fontana” torna il medico di base a Fontana Pradosa

Il medico di base visiterà i suoi pazienti a Fontana Pradosa (frazione di Castel San Giovanni), grazie ai volontari dell’associazione Amici di Fontana. Le ex scuole elementari di Fontana Pradosa, infatti, ospiteranno, una volta a settimana, il medico di base. I volontari dell’associazione Amici di Fontana, che dal primo di marzo riceveranno le chiavi delle ex scuole per farne la loro sede, metteranno a disposizione i locali al medico. “L’idea – dicono – è di aprire una volta a settimana la sede alla dottoressa Rosemma Aguzzi, che in questo modo potrebbe incontrare sul posto i propri pazienti, soprattutto i più anziani evitando loro di spostarsi da Fontana Pradosa fino a Castel San Giovanni”.

I volontari dell’associazione, entro la prima metà di marzo, organizzeranno l’inaugurazione ufficiale della sede con tanto di consegna simbolica delle chiavi da parte del sindaco; inoltre presenteranno l’associazione e il programma che contraddistinguerà il suo operato. Il 27 marzo ci sarà un pranzo in sede. Il nove aprile, invece, una merenda nel parco di Villa Braghieri, a supporto del Fai (Fondo ambiente italiano). Il 2 e 3 luglio Gli Amici di Fontana traslocheranno in riva al Po, per la riedizione di Luci sul Po. “Il 3 settembre – dicono i volontari – chiuderemo il periodo estivo con una festa della birra in piazza a Fontana Pradosa”.