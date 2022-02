“Ho perso 70 chili, la mia lotta contro l’obesità”: la storia di Marvin Di Corcia

Da 160 a 93 chili. “Così ho affrontato l’immagine riflessa nello specchio e ho vinto la lotta contro la bilancia, in primis nell’interesse della mia salute”. È la storia personale di Marvin Di Corcia, 25 anni, consigliere comunale di Piacenza in quota Lega Nord, che nell’arco di poco tempo è riuscito a perdere circa settanta chili, uscendo dal “buco nero dell’obesità”.

“Sono sempre stato di taglia abbondante, per così dire – racconta Di Corcia – gli anni scolastici, purtroppo, sono stati caratterizzati da una costante componente di bullismo nei miei confronti, a causa del peso. Mi sentivo dire ciccione, e non solo. Adesso sto bene con me stesso, mentre quelle persone sono rimaste scadenti”.

Di Corcia riavvolge il nastro del suo percorso: “Intorno ai 16 anni ho iniziato una dieta, perdendo una ventina di chili. Ma dopo due anni li ho riconquistati tutti, pure con gli interessi… Sono arrivato a 160 chili. Un numero più o meno simbolico, perché si tratta dell’ultima volta che sono salito sulla bilancia. Non volevo nemmeno più vedere in lontananza quello strumento terribile. Nell’agosto del 2018, poi, un ex obeso mi ha confessato la sua esperienza di rinascita attraverso un intervento bariatrico. Nell’estate del 2019, ho deciso di richiedere l’intervento allo stomaco. Ho avviato l’iter tecnico all’ospedale Sacco di Milano, con i vari esami diagnostici necessari per il via libera definitivo, compreso un test psicologico. Avevo l’ok finale, potevo andare sotto i ferri a breve… Ma ho scelto di stringere i denti, volevo farcela con le mie forze”.

“Nel febbraio del 2020, poco prima della pandemia – prosegue il consigliere comunale -, pesavo circa 115 chili. A giugno però, per colpa dell’inattività nel lockdown, la bilancia segnava di nuovo 128 chili. E così via, in un continuo saliscendi dovuto alla vita interrotta dal Covid. La decisione di affidarmi a una nutrizionista ha rappresentato una svolta”.

Alla fine Di Corcia ce l’ha fatta: “Ho perso ben 70 chili, ho vinto la mia battaglia. L’obesità assomiglia a un tunnel senza un’apparente via d’uscita. Non ci si accorge di esserci dentro, come giù in un abisso profondo. Parlandone, quindi, vorrei aiutare chiunque si trovi oggi nella mia stessa situazione di un paio di anni fa”. Un sogno, adesso? “Vorrei correre la mezza maratona di Piacenza”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: