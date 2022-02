I compagni del San Giuseppe: “Dedichiamo il campo al nostro amico Andrea”

Saranno celebrati sabato 19 febbraio a Podenzano i funerali di Andrea Cavanna, il 30enne scomparso a seguito del tragico incidente stradale avvenuto proprio nel paese della Val Nure attorno alla mezzanotte di sabato 12 febbraio.

In attesa delle esequie, i suoi compagni di squadra del Fcd San Giuseppe Calcio di Piacenza chiedono che il campo su cui si allenano e giocano sia dedicato ad Andrea.

A riportare il desiderio dei ragazzi della “Prima Squadra”, espresso in modo unanime qualche sera fa, è il presidente della società Stefano Colonna. Nei prossimi giorni Colonna inoltrerà la richiesta al Comune di Piacenza. In quel modo potranno ricordarlo per sempre. A Podenzano Andrea è cresciuto e ha vissuto fino a qualche anno fa, quando si è trasferito con la famiglia a Piacenza, ma ha sempre avuto un forte legame anche con Farini, di cui il padre Luigi è originario e di cui è stato anche sindaco.

