Ospedale di Codogno: il reparto Covid chiuso. Si torna alla “normalità”

L’Azienda sociosanitaria territoriale (Asst) di Lodi ha chiuso, per la seconda volta dall’inizio della pandemia, il reparto Covid di Codogno. Era stato riaperto il 10 gennaio quando, con la quarta ondata pandemica, c’era stato un forte aumento dei contagi e dei malati. Il reparto appena chiuso è stato sanificato a dovere in modo da renderlo pronto a un nuovo utilizzo, più tradizionale e consono al momento. Riapre infatti e torna, da oggi, 18 febbraio, ad ospitare pazienti di chirurgia, medicina e riabilitazione cardiopneumologica. Tutti reparti già in funzione nel periodo precedente allo scoppio della pandemia. Codogno è considerata la città simbolo del Covid perché nel febbraio di due anni fa (il triste anniversario cadrà domenica), il medico anestesista Annalisa Malara ha diagnosticato il primo caso italiano di persona affetta da Covid per un 40enne che fu allora denominato “paziente 1” (in realtà, fu poi accertato che il virus circolava già da tempo in questo territorio e anche nel resto d’Italia).

