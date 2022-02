Borgonovo, i cittadini donano all’Hospice più di cento confezioni di medicinali

I volontari del Banco farmaceutico hanno raccolto oltre un centinaio (111 per l’esattezza) confezioni di medicinali per l’Hospice di Borgonovo. Sono tutti farmaci per cui non serve la prescrizione medica. I medicinali sono stati raccolti grazie alla generosità dei borgonovesi, che hanno risposto all’appello dei volontari che per un’intera giornata hanno stazionato nei locali della Farmacia Oldrini, i cui titolari si sono resi disponibili a partecipare all’iniziativa. I medicinali sono quelli che a suo tempo erano stati indicati dallo stesso personale dell’Hospice, tra cui antidolorifici, sciroppi, farmaci per la salivazione. “Questa donazione – dice il coordinatore dell’equipe infermieristico Armand Dragoj – è molto importante perché consente di alleviare il peso economico che le famiglie devono sostenere per l’acquisto di medicinali che in alcuni casi sono molto costosi”.

