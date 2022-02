Discoteche riaperte, tre locali sanzionati dai carabinieri per omessi controlli al green pass

Tre titolari di discoteche sono stati sanzionati dai carabinieri in merito ai controlli anti-covid effettuati nella serata di venerdì 18 febbraio. Una sanzione è stata comminata al responsabile di un locale in città per omesso controllo dei green pass e due sanzioni ai titolari di altrettanti locali, uno in città ed uno in provincia, per inosservanza delle linee guida di settore per prevenzione del contagio da Covid-19.

Nel corso delle operazioni presso alcune discoteche in città e provincia – svolte dai carabinieri di Piacenza insieme ai colleghi del NAS di Parma e coadiuvate anche da alcuni equipaggi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza e della Stazione di Piacenza Levante – sono state identificate e controllate 265 persone e green pass: solo in una discoteca sono state elevate 3 sanzioni agli avventori che erano sprovvisti.

Particolare attenzione è stata posta sui controlli di accesso ai locali che può avvenire solo con il super green pass, ottenibile solamente con la vaccinazione oppure dopo essere guariti dal Covid-19 e che deve essere contingentato con una capienza dei locali al 50% al chiuso e al 75% per le attività all’aperto. E’ stato verificato l’uso della mascherina che è obbligatoria e deve essere tenuta sul viso in ogni momento tranne che per consumare cibi e bevande e mentre si balla in pista, nonché la distanza interpersonale di 2 metri in pista.

“Nel complesso – si legge nel comunicato dei carabinieri – si è registrato un generale rispetto delle regole e non sono emerse ulteriori inosservanze alla normativa anti-covid”.