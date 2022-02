Elezioni, Tarasconi si mette a disposizione per la candidatura a sindaco

Qualora non si trovino altre figure, Katia Tarasconi ha dato la propria disponibilità a candidarsi a sindaco di Piacenza. La consigliera regionale del Pd l’ha comunicato nei giorni scorsi, in un colloquio riservato a Bologna, con il presidente della Regione Stefano Bonaccini e con il segretario regionale del Pd Luigi Tosiani. Un colpo di scena che arriva a poche settimane dall’intervista in cui la stessa consigliera regionale del Pd aveva dichiarato a Libertà l’intenzione di non scendere in campo in quella veste, ma di essere semmai disponibile a dare una mano come capolista. Da allora, però, diverse condizioni politiche sono cambiate a partire dallo scisma di Alternativa per Piacenza. Quella di Tarasconi sarebbe una disponibilità resa per puro spirito di servizio che torna prepotentemente alla ribalta a fronte del fatto che la coalizione, una volta tramontata l’ipotesi di Massimo Castelli arrestato nell’inchiesta su corruzione e appalti, non è ancora riuscita a individuare altre figure ritenute potenzialmente vincenti nella sfida elettorale con Patrizia Barbieri.

Circola infatti un certo pessimismo sull’opportunità di convincere uno dei tre civici che il Pd, come forza perno della coalizione, sta sondando in questi giorni anche su mandato degli alleati. Pare addirittura che tutti gli interessati abbiano declinato e che siano in corso ulteriori sondaggi su una quarta figura. Resta il fatto che il tempo stringe, se non fuori tempo massimo, si è quantomeno agli sgoccioli. Ed è per questo che già da giorni era ricominciato su Tarasconi un pressing piuttosto insistente con in testa il neosegretario del Pd Carlo Berra. Se alla fine sarà lei la sfidante principale di Patrizia Barbieri è ancora presto per dirlo, ma già in settimana c’è chi sostiene possa arrivare la fumata bianca.

