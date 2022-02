Pubblica Valdarda, studenti delle Superiori negli equipaggi delle ambulanze

La Pubblica assistenza Valdarda punta a coinvolgere gli studenti delle Superiori nel volontariato inserendoli, dopo opportuna formazione, nei turni delle ambulanze. Il progetto consiste nel far sperimentare più turni in ambulanza (anche di notte) ai giovani che ancora non conoscono la Pubblica assistenza. L’esperienza è già in campo da un anno circa in maniera sperimentale e ora si salda in maniera più sistematica con le scuole superiori locali.

Lo scorso anno hanno aderito nove ragazzi. Nei vari turni sono inseriti in una squadra già composta da 3 volontari. Lo studente diventa così il quarto di un team completo, il che consente di agire anche su interventi importanti.

Il servizio di Donata Meneghelli su Libertà in edicola