Mercanti di qualità e maestri cioccolatieri conquistano i piacentini

“Siamo contentissimi”. Gloriana Tironi, presidente dei Mercanti di qualità, fatica a rispondere, impegnata come è a servire i clienti sul Pubblico Passeggio.

L’occasione è quella di “Art & Ciocc”, la festa del cioccolato alla prima edizione che ha fatto approdare sul Facsal una ventina di bancarelle di cioccolatieri e una sessantina di Mercanti di qualità, intenti a proporre anche prodotti di artigianato e gastronomia.

“Meglio di così non sarebbe potuto andare: c’è tanta gente, tanta affluenza, tanta voglia di acquistare”, aggiunge.

Effettivamente l’evento, il primo organizzato in collaborazione con il Comune e Unione Commercianti Piacenza dopo il Natale, ha attirato molti cittadini negli ultimi tre giorni.

A Piacenza i cioccolatieri sono approdati per la prima volta lo scorso venerdì: l’evento però dal 2008 ad oggi ha toccato oltre 40 città in Italia e in Austria, portando in giro il cioccolato artigianale di qualità: anche in città ha visto protagonisti gli artigiani e i produttori del migliore cioccolato in tutte le forme e declinazioni da varie regioni del nostro Belpaese.