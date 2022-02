“Nobel per la pace a Faccia”: la proposta della Fondazione Gorbachev di Piacenza

Dopo la candidatura del corpo sanitario italiano, quest’anno la Fondazione Gorbachev con sede a Piacenza propone al Premio Nobel per la Pace 2022 il musicista italo-argentino Odino Faccia, amico di Papa Francesco, di cui ha messo in musica le parole “Perché tutti siano uno”

“Faccia – interviene il presidente Marzio Dallagiovanna – ha raggiunto milioni di persone, trasmettendo messaggi di sensibilizzazione protesi a raggiungere equilibrio sociale basato sul rispetto reciproco, senza distinzioni di etnie o religioni. La musica e la cultura sono uno straordinario veicolo di pace, e oggi ne abbiamo particolarmente bisogno per contrastare chi semina paura e odio, nonché per diffondere il dialogo e la convivenza civile”.

Faccia, artista italo-argentino, utilizza la musica come strumento per raggiungere questi obiettivi. È stato insignito del titolo “Voce ufficiale per la pace nel mondo” da Adolfo Perez Esquivel e da 23 enti internazionali. È il primo cantante laico ad avere musicato i testi di due Pontefici: “Busca la Paz” di Papa Giovanni Paolo e “Perché tutti siano uno” di Papa Francesco.