“Cancelli rotti, i cani rischiano di scappare dalle aree di sgambamento”

A cosa serve una recinzione se questa viene lasciata aperta o, peggio, risulta impossibile chiuderla? Se lo chiedono alcuni lettori di Libertà e utenti dei social network che fanno notare come alcune aree di sgambamento cani della nostra città non posseggano cancelli e chiusure tali da garantire l’incolumità pubblica e degli stessi animali.

La prima area finita sotto la lente d’ingrandimento è quella di via Negri dove sembra che le porte d’accesso alla zona recintata non funzionino. “L’area è inutilizzabile in sicurezza perché non viene garantito il contenimento dei cani che girano liberi all’interno del recinto”, fanno notare gli avventori.

Una seconda situazione simile riguarda l’area di sgambamento cani del Parco della Pace lungo la strada della Raffalda.

In questo caso, è stato fondamentale il passaparola dei cittadini tramite i social network: la segnalazione, tramite il gruppo di Facebook Infrangibile Sicuro, è stata inoltrata alla polizia locale che è subito intervenuta per mettere in sicurezza il cancello pericolante. Serviranno, comunque, dei lavori per rendere nuovamente operativo, visibilmente arrugginito nel punto dove si è verificato il cedimento

