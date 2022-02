Due anni dall’inizio dell’inferno, indelebile il ricordo delle vittime

Tutto cominciò quel giorno. E nessuno aveva idea di cosa sarebbe accaduto da lì a poco:21 febbraio 2020- 21 febbraio 2022. Sono trascorsi ben due anni. Il Covid si è abbattuto su Piacenza e sul mondo come un maremoto, lasciando dietro di sé vittime, paura, isolamento sociale. Oggi ci si chiede come fosse la quotidianità prima del Coronavirus, quando non si aveva paura di avvicinarsi all’altro, di parlare senza distanziamento e mascherina, quando la libertà non era negata.

All’inizio era solo il paziente 1 di Codogno, Mattia, poi sono stati migliaia i contagiati e, nella nostra provincia, oltre 1.700 persone, ad oggi, hanno perso la vita, a causa del virus. Il mese di marzo, nel 2020, ha segnato il punto di non ritorno, con oltre 30 morti al giorno. Reparti al collasso, pronto soccorso dell’ospedale di piacenza preso d’assalto da 150 persone al giorno, medici e infermieri che si ammalavano, uno dopo l’altro. Turni massacranti e il dolore di non poter salvare tutti. Nelle strade sfrecciavano solo le ambulanze, senza sosta, ed era l’unico suono che squarciava il silenzio spettrale che aveva avvolto la città. Tutti chiusi in casa, chiusi nel proprio dolore. Tutti a cercare di proteggersi, perché il nemico era lì fuori, pronto a colpire, invisibile ma devastante.

Oggi i ricordi di quei giorni sembrano quasi sbiaditi, ma non siamo fuori dalla pandemia, anche se la vaccinazione e le restrizioni ci hanno protetto di più e si intravede una luce in fondo al tunnel. Le vittime e il dolore delle famiglie colpite dai lutti restano immagini indelebili nella memoria e le cicatrici sono ancora lì, tatuate sul cuore.