E’ allerta incendi boschivi: scatta la fase di attenzione. Ecco le regole da seguire

Incendi boschivi: scatta la fase di attenzione sull’intero territorio regionale e piacentino. L’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile hanno inoltrato l’attivazione di questa fase dal 22 febbraio al 27 marzo 2022. Durante questo periodo, come previsto dal piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, le attività di abbruciamento dei residui vegetali, in prossimità di boschi di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di impianti di arboricoltura da legno o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite solo in assenza di vento e solo in mattinata, in caso di condizioni ottimali di umidità. I fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00. In particolare “si invitano i comuni e le loro unioni ad attivare sul territorio le opportune azioni in materia di prevenzione con le relative informazioni sui fattori di rischio per l’incendio boschivi, anche attraverso interventi mirati alla salvaguardia del patrimonio boschivo e alla manutenzione delle aree limitrofe, con particolare attenzione alla prossimità di aree abitate o insediamenti urbani.

