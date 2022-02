Green pass, cinquemila controlli e sei sanzioni nell’ultima settimana

Proseguono i controlli portati avanti dalle forze di polizia inerenti al rispetti delle normative anti-contagio. Nell’ultima settimana, dal 14 al 20 febbraio, attraverso 357 servizi e l’impiego di 716 agenti sono state controllate 4.444 persone e 534 attività commerciali.

I controlli – previsti dall’articolo 7 del decreto legge 26 novembre 2021, n.172, adottato dal Prefetto Daniela Lupo lo scorso 2 dicembre 2021 – hanno portato a tre sanzioni verso altrettante persone che non avevano con loro il Green pass in luoghi dov’era previsto. Sanzionati anche tre titolari di esercizi commerciali locali a causa del mancato rispetto della normativa vigente.

Proseguono anche le attività di verifica svolte dal gruppo di lavoro interistituzionale attivato in Prefettura per vigilare sul rispetto delle norme anti Covid all’interno delle aziende. In particolare, nell’ultimo periodo, sono stati effettuati otto interventi in ottica di prevenzione della diffusione del Covid. La maggioranza degli accessi ha interessato le attività del settore edilizia e della logistica, ma i controlli sono stati altresì rivolti anche ad altri settori, come quello metalmeccanico, della ristorazione e del commercio.

L’andamento della curva pandemica, pur evidenziando una diminuzione dei contagi, dimostra comunque che il virus continua a circolare. Dalla prefettura, rendono noto che “i controlli si manterranno costanti, con la consapevolezza che nessuna azione di controllo può sostituire il buon senso e la collaborazione dei singoli cittadini come, peraltro, è sempre avvenuto in questi mesi da parte della comunità piacentina”.