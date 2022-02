Incidente a Donceto, motociclista cade a terra e finisce in ospedale

Incidente nel pomeriggio di lunedì 21 febbraio in val Trebbia. A Donceto nel comune di Travo, per cause da chiarire, (forse per evitare l’impatto con un altro mezzo a due ruote) un uomo ha perso il controllo dello scooter ed è caduto a terra. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Piacenza dalla pubblica assistenza di Travo, le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Per consentire l’intervento dei soccorritori i carabinieri hanno temporaneamente chiuso il tratto di strada interessato dall’incidente.

