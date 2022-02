Piacenza, arriva “Sport bus”: navetta pomeridiana per le società canottieri

Si chiama “Sport Bus” il nuovo servizio messo a disposizione da Comune di Piacenza, Tempi Agenzia e Seta. Un bus speciale, che accompagnerà oltre 400 ragazzi verso la loro passione per lo sport. Un bus navetta, identificabile appunto con la scritta “Sport Bus”, che dal 7 marzo fino alla fine del 2022 sarà disponibile con cinque corse pomeridiane, da lunedì a venerdì, lungo un tragitto che da piazza Sant’Antonino si snoderà lungo dieci fermate in città per raggiungere i centri sportivi di Società Canottieri Vittorino da Feltre e Società Canottieri Nino Bixio.

Corse e orari sono consultabili sul sito www.setaweb.it e del Comune di Piacenza, per accedere al servizio sarà necessario utilizzare titoli di viaggio della zona urbana (corsa semplice, multicorse abbonamento mensile, abbonamento annuale). Un servizio presentato così in Comune dal sindaco Patrizia Barbieri: “C’era la necessità di avere un migliore collegamento tra la città e i circoli sportivi, abbiamo pensato a questo modello per dare una possibilità in particolare ai nostri ragazzi per incentivare ancora di più la promozione sportiva”. L’amministratore unico di Tempi Agenzia Paolo Garetti ha infatti aggiunto che lo speciale bus “coinvolgerà all’incirca 400 studenti delle scuole, hanno bisogno di un mezzo che li accompagni in questi centri per fare sport e in questo modo verranno accontentati. Inoltre, per loro sarà praticamente gratuito perché sono già in possesso di abbonamento mensile o annuale”. L’assessore alla mobilità Paolo Mancioppi lo ha definito “un altro tassello nella mobilità sostenibile di Piacenza, dopo quello che è stato fatto per la logistica e per i lavoratori, migliora un servizio che sarà ancora più razionale”. Infine, il delegato Coni Robert Gionelli ha lanciato un appello ai genitori, “di non portare più i propri figli in macchina alla Vittorino o alla Nino, con questo servizio infatti avremo un ulteriore opportunità per ridurre traffico e inquinamento”.