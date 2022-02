Raffiche di vento, oggi scatta l’allerta meteo anche sull’appennino piacentino

Previste anche a Piacenza forti raffiche di vento nelle aree appenniniche. L’allerta meteo è diramata per la giornata di oggi, in particolare riguardo “un’intensificazione della ventilazione che, associata ai rinforzi di raffica, potrà superare la soglia di burrasca moderata (tra 62-74 km/h) o di burrasca forte (tra 75-88 km/h). In serata si prevede – prosegue l’allerta meteo – un’intensificazione della ventilazione anche sul mare fino a valori di burrasca moderata (tra 62-74 km/h). Nelle zone montane sono possibili occasionali fenomeni franosi su versanti interessati da parziale fusione della neve presente al suolo e caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili”.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà