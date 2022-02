Fontanelle danneggiate dai vandali, 78enne le ripara: “Non capisco la cattiveria”

Di lui avevamo già parlato, è trascorso un anno e nulla è cambiato. “Sono 18 anni che tengo pulito, ma c’è sempre sporco”. A 78 anni Roberto Bottazzi avrebbe tutto il diritto di godersi in tranquillità la sua pensione, riposandosi: “Ma – spiega – con le mani in mano non ci so stare per cui se vedo qualcosa di rotto lo aggiusto. Anche se non è il mio”. Per la cronaca l’ultimo intervento del piacentino, residente a Camposanto Vecchio da quasi vent’anni, ha riguardato quattro fontanelle posizionate sull’argine di foce Trebbia. “Le aggiusto praticamente ogni anno – fa notare – perché non appena si cambia il rubinetto subito c’è qualcuno che lo viene a rompere o ancora peggio a rubare”.

Così è stato anche l’ultima volta e allora Bottazzi si è attrezzato: “Dato che avevo una ditta di idraulica, ho ancora diverso materiale e sono pratico nel settore – spiega – ho costruito dei rubinetti ad hoc per le fontanelle in ghisa e li ho posizionati. Altrettanto ho fatto per l’altra fontana che purtroppo però è tutta arrugginita. Mi auguro che non ci siano nuovi danneggiamenti”.

Per quanto riguarda invece le fontanelle in ghisa, che erano state fortemente danneggiate dai vandali e risultavano spaccate in più punti, l’intervento di Bottazzi si è concentrato sui rubinetti: “In questi anni ne avrò cambiati almeno una quindicina – fa notare lui – ma tanto non appena lo cambio qualcuno si diverte a rubarlo o a romperlo. Davvero non capisco la cattiveria: in fin dei conti se il quartiere è più bello è meglio per tutti. O no?”.

