Il futuro dei giovani al centro dei progetti Eradio e Artistic Tour on Air

“Aiutiamo i ragazzi a essere i protagonisti del loro futuro accompagnandoli nel mondo dei nuovi mezzi di comunicazione”. Al centro delle iniziative presentate questa mattina, 22 febbraio, nella sala consiliare del municipio di Piacenza c’è proprio il desiderio di associazioni e amministrazione comunale di offrire un servizio didattico ed educativo ai giovani di fasce d’età differenti. Le attività coinvolgeranno in particolar modo la scuola primaria Don Minzoni e le scuole medie Dante e Carducci.

In particolare, Claudia Passaro e Ottavia Marenghi – referenti dell’associazione Piacenza Network – hanno presentato due progetti: il primo dal titolo “Artistic Tour on Air” si è aggiudicato il bando comunale “Giovani protagonisti”, il secondo invece, sostenuto dalla regione Emilia-Romagna si chiama “ERadio”. Il filo conduttore tra le due iniziative è dato dalle finalità in comune: valorizzare il protagonismo dei ragazzi, garantire un’opportunità formativa e favorire una maggiore consapevolezza nell’approccio all’uso della tecnologia e dei mezzi di comunicazione.

Luca Zandonella, assessore alle politiche giovanili ha evidenziato la valenza dei progetti: “Fondamentale che l’amministrazione continui a favorire attività che nel corso degli anni hanno dimostrato di avere la forza di divenire autonome. Fare rete tra associazioni comune e scuole è veramente importante per valorizzare il lavoro concreto dei giovani e appunto renderli protagonisti”. del suo stesso avviso l’assessore alla cultura Jonathan Papamarenghi: “Bisogna premiare opportunità virtuose come queste – ha spiegato – la didattica a distanza durante il periodo pandemico è solo uno degli esempi che definiscono quanto sia fondamentale investire nella conoscenza del mezzo tecnologico”.

“La nostra società – hanno evidenziato le rappresentanti di Piacenza Network – è fortemente influenzata dalle moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Tra i giovani è molto diffuso l’uso di strumenti tecnologici, ma all’abilità tecnica, facilmente acquisibile, spesso non corrisponde una consapevole percezione dei linguaggi e degli usi che a essi sono sottesi”. Il progetto “Artistic Tour on Air” si inserisce proprio in tale contesto come risposta a nuove ed urgenti esigenze educative, in linea con le politiche di formazione dell’Unione Europea. “In questo modo – afferma Marenghi – attraverso la pratica diretta, la scuola si fornisce di nuovi strumenti per accostarsi ai ragazzi, che a loro volta si immergeranno nei meandri della multimedialità in modo creativo ed originale”. Nello specifico, il progetto consiste nella creazione di un tour virtuale, attraverso il mezzo della web radio, tra quattro luoghi d’arte di Piacenza. “Ogni opportunità di far avvicinare il mondo scolastico alla ricchezza culturale del territorio è preziosa e va supportata con impegno” ha sottolineato Papamarenghi.

Per quanto riguarda “ERadio”, invece, è un progetto cofinanziato dalla regione Emilia-Romagna nel quadro del programma “Geco 10” ed è una coprogettazione tra Piacenza Network e l’associazione Il Tassello Mancante di Riccione, che hanno ideato l’iniziativa in risposta all’avviso pubblico per un intervento finalizzato alla promozione del protagonismo giovanile attraverso le web radio.