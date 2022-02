In auto con la droga, tenta la fuga all’alt degli agenti ma si schianta: arrestato

Alla vista degli agenti delle volanti, i quali gli hanno intimato l’alt per un controllo, ha accelerato, fuggendo a tutta velocità per poi schiantarsi contro alcune auto in sosta lungo il viale Il Piacentino. Protagonista del concitato episodio – avvenuto nella serata di lunedì 21 febbraio in città – un nordafricano, successivamente fermato e perquisito: addosso aveva diverse dosi di cocaina, hashish e marijuana. L’uomo, arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato processato per direttissima questa mattina.

