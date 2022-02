Alseno, sorpresi a rubare in un magazzino: tre arresti. A casa merce per 100mila euro

Sorpresi all’interno di un capannone mentre si impossessavano di accessori di abbigliamento, prodotti high-tech, elettrodomestici e cellulari: due uomini e una donna di 41, 45 e 52 anni sono stati arrestati sabato scorso dai carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda.

I militari stavano svolgendo un servizio coordinato per la prevenzione dei furti insieme ai colleghi delle stazioni di Cortemaggiore, Villanova e Carpaneto Piacentino, quando hanno notato ad Alseno strani movimenti di mezzi pesanti, uno di questi era stato fatto entrare in un capannone industriale.

Insospettiti, i militari sono entrati nel capannone dove hanno sorpreso due uomini e una donna che aprivano e asportavano alcuni scatoloni di merce contenuti nel rimorchio. In base a quanto riferito dall’Arma, i tre avevano sfilato dalla chiusura del rimorchio il sigillo metallico di controllo e lo avevano successivamente saldato con un cannello per poter essere nuovamente riutilizzato. Per terra avevano già accantonato merce di vario genere che è stata recuperata e posta sotto sequestro.

Nelle abitazioni degli arrestati i carabinieri di Fiorenzuola d’Arda hanno trovato altro materiale probabile provento di reati analoghi per un valore totale di circa 100mila euro che è stato sequestrato in attesa di risalire ai legittimi proprietari. Le accuse sono furto e ricettazione.

Al termine dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto per i tre soggetti la misura cautelare degli arresti domiciliari.