Bobbio: i pini dell’istituto Gianelli si ammalano, tagliati perché pericolosi

Tagliati dopo un sopralluogo degli incaricati dell’Ufficio tecnico del Comune di Bobbio alcuni degli altissimi pini nel cortile dell’istituto dedicato a Sant’Antonio Maria Gianelli, dove le suore insieme a personale laico si prendono cura di alcuni anziani. I pini, alcuni almeno, sono risultati malati. Per l’architetto Alina Ferrari, responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, “indispensabile tagliare le piante pericolose”, all’interno dei controlli sul verde del territorio. È scattato così un provvedimento d’urgenza, diventato operativo nel giro di pochi giorni, “per garantire la sicurezza dei cittadini”, e dopo aver delimitato l’area d’intervento con cartelli e segnaletica si è già proceduto all’intervento più drastico, il taglio dei pini giudicati malati ed evidentemente in alcun modo non curabili. Per l’operazione di segatura dei vecchi alberi, il Comune ha utilizzato risorse proprie.

