Cade dalle scale e batte la testa, ottantenne finisce in ospedale

Ottantenne cade dalle scale, soccorsa da un’ambulanza del 118 è stata trasportata all’ospedale. E’ accaduto questa mattina in via Gorra a Piacenza. Un’anziana signora, forse colta da malore, è improvvisamente caduta dalle scale battendo la testa. Nella caduta aveva riportato una ferita alla fronte. Sono stati subito chiamati i soccorsi e la signora è stata trasportata all’ospedale Guglielmo da Saliceto, fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

