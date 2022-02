Commercianti danneggiati dal Covid. Dal comune di Borgonovo 50mila di ristori

Sono circa cento, 98 per l’esattezza, le domande arrivate in comune a Borgonovo da parte di altrettanti commercianti che hanno fatto richiesta di ottenere un contributo a parziale ristoro dei danni subiti dal Covid. Di questi, 67 commercianti hanno potuto usufruire di un aiuto che va dai 600 agli 800 euro, per un totale di 50mila euro. I restanti che non hanno ricevuto risposta dovranno invece attendere lo stanziamento di eventuali altri fondi.

A 49 esercenti di Borgonovo che non avevano ottenuto nessun precedente contributo vengono assegnati 800 euro a testa. Per chi, invece, aveva beneficiato di precedenti bandi, l’amministrazione comunale ha destinato contributi del valore di 600 euro. “Le rimanenti domande – ha spiegato l’assessore allo sviluppo economico Serena Carella – saranno tenute in considerazione in caso vengano stanziati ulteriori altri fondi”.

“Più in generale – ha rimarcato Carella – posso dire che le attività commerciali di Borgonovo, ma non solo, stanno ancora vivendo un periodo di grande difficoltà. Per questo, tenuto conto del momento ancora molto delicato, come amministrazione ci sembra doveroso sostenerle”. Dell’assegnazione dei fondi si era discusso durante un primo incontro tra l’amministrazione comunale e una rappresentanza dei commercianti.