“Il Klimt come un sequestro di persona”. Seconda puntata del podcast “Dove sei stata?” 

“Il Ritratto di signora è stato considerato come un sequestro di persona. Le trattative possono concludere in poche ore, ci vuole molto, moltissimo tempo”: lo sostiene Ermanno Mariani, il cronista piacentino che ha avviato e portato avanti, insieme alle forze dell’ordine, una “trattativa” con alcuni ladri per la restituzione del prezioso dipinto, sottratto nel febbraio 1997 dalla galleria Ricci Oddi di Piacenza.

Nella seconda puntata del podcast “Dove sei stata?” curato da Nicoletta Marenghi, Mariani racconta alcuni dettagli dell’intrigante mistero.

Ospite della puntata intitolata “Ovunque tu sia” anche Massimo Paradiso, giovane giornalista piacentino freelance per la Bbc che per primo ha pubblicato i diari dell’ex direttore della galleria, Stefano Fugazza.

Podcast di Nicoletta Marenghi ed Ermanno Mariani. Editing e sound design Matteo Capra.