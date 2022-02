Legambiente: “Stop alla logistica, così pianificazione territoriale improvvisata”

“Stop alla logistica”. L’appello viene rilanciato dall’associazione Legambiente, la sezione valdardese di Italia Nostra e il comitato Barabasca. Al centro della contestazione, infatti, c’è soprattutto la costruzione di una grande piattaforma produttiva lungo la strada provinciale di Fiorenzuola, nelle vicinanze del casello autostradale. “Il comitato Barabasca – spiegano gli attivisti – non è di principio contro all’utilizzo dell’area per fini produttivi, ma pretende dagli organi politici e amministrativi dei comuni di Fiorenzuola e Cortemaggiore e dagli imprenditori proponenti, che le progettazioni vengano fatte nell’ambito di una pianificazione territoriale non improvvisata e indirizzata solo a fini di speculazione immobiliare ma venga fatta per il bene complessivo del territorio e della popolazione con rispetto della sostenibilità ambientale e sociale”. Tutti i dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.