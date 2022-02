Massimo Castelli si è dimesso da sindaco di Cerignale. Possibile il ritorno a casa

Massimo Castelli ha deciso di dimettersi dalla carica di sindaco di Cerignale. L’ormai ex primo cittadino – attualmente in carcere alle Novate – ha rassegnato le proprie dimissioni nel tardo pomeriggio di martedì 22 febbraio. Una scelta arrivata una settimana dopo a quella di Mauro Guarnieri, anche lui tra gli indagati all’interno della maxi inchiesta su corruzione e appalti truccati.

L’ex sindaco di Corte Brugnatella dopo due giorni dalla comunicazione delle dimissioni ha potuto lasciare il carcere e ritornare a casa, dove si trova in regime di arresti domiciliari. Una conseguenza che potrebbe valere anche per Castelli, ampliando quindi per lui le possibilità di lasciare il carcere e far rientro a casa. Il suo nuovo difensore, l’avvocato Ettore Grenci del foro di Bologna, ha nel frattempo impugnato l’ordinanza di custodia cautelare di fronte al tribunale del Riesame, l’organo chiamato a valutare le misure coercitive.