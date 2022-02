Partigiano e calciatore, un paese scozzese dedica una targa al piacentino Carini

L’ultimo gol con la maglia dei biancorossa in serie C a Carpi poi l’ingresso nelle fila dei partigiani, la cattura per sfortunate circostanze a San Giorgio e l’uccisione accanto al suo più caro amico Aldo Bruschi, lungo la via Emilia Pavese a Sant’Antonio.

A Carlo Carini detto l’Inglese, figura di partigiano e calciatore, il paese scozzese dove era nato intende dedicare una targa ricordo ed ha cercato notizie di carini attraverso la storica piacentina Iara Meloni e il museo della resistenza di Sperongia. Carini, medaglia d’argento al valor militare, era di origini piacentine ma era nato in Scozia dove i suoi genitori erano emigrati. Nel 1938 era tornato a Piacenza con la mamma ed aveva abitato in via Pietro Cella. Aveva giocato nelle giovanili del Piacenza e poi nel Piacenza per l’intero campionato 1942/43 come illustrato nell’enciclopedia biancorossa a cura di Davide Solenghi, Massimo Farina e Carlo Fontanelli.