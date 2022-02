Scarpette Rosse, questa sera alle 20.30 su Telelibertà il film “Insider”

Questa sera “Scarpette Rosse” su Telelibertà propone “Insider” di Michael Mann.

Uscito nel 1999, il film è ispirato a una storia vera di quegli anni (anche se rivisitata), raccontata in un articolo di Vanity Fair intitolato “The man who knew too much”. E’ quella del biochimico Jeffrey Wigand, interpretato da Russell Crowe, che quando viene licenziato da una delle principali compagnie di tabacco degli Stati Uniti decide di testimoniare contro i suoi ex datori di lavoro. Nel percorso viene supportato e incalzato dal giornalista Lowell Bergman (Al Pacino), produttore del famoso programma “60 minutes” della CBS.