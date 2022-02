Consiglieri del Pd al sindaco: “Condanni la guerra e metta la bandiera della pace”

Christian Fiazza, Giorgia Buscarini e Giulia Piroli, a nome del gruppo consigliare del Partito Democratico chiedono al sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri di rendersi protagonista di un “gesto semplice per condannare fermamente l’invasione russa al territorio dello Stato d’Ucraina, come l’apposizione della bandiera della Pace sulla casa comunale, la casa di tutti noi”.

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. Così recita l’art. 11 della nostra Costituzione. Ma questa notte è iniziata l’avanzata della Russia sul territorio dell’Ucraina e si contano già decine di morti a causa dei bombardamenti sulle città” – scrivono i rappresentanti politici del Pd. Nella nota si legge: “Non possiamo rimanere silenti di fronte a una nuova gravissima violazione di un sacrosanto principio costituzionale oltre che del diritto internazionale”.

“Signora Sindaca, siamo convinti che anche lei, come noi, pensi che sia indispensabile il ricorso alla soluzione diplomatica, portata avanti prima di tutto dalla voce comune dell’Unione Europea, che possa riportare la pace nelle regioni oggi interessate dalla guerra. Siamo sicuri che lei saprà assicurare che Piacenza farà la sua parte per aiutare e accogliere chi dalla guerra in Ucraina oggi sta fuggendo, innanzitutto i minori e le loro famiglie, attivando immediatamente ogni canale di relazione con enti, istituzioni e associazioni. Non lasciamo solo il popolo ucraino e facciamo sentire la nostra vicinanza ai tanti immigrati che vivono a Piacenza, prime fra tutte le tante persone che accudiscono i nostri anziani”.