Incidente a Rottofreno, davanti alla casa di una delle due autiste coinvolte

Incidente tra una vettura e un furgone in via Puccini a Rottofreno. Secondo le prime ricostruzioni, la conducente di una Fiat Punto – una donna di quarant’anni – mentre stava facendo manovra con l’intenzione di parcheggiare nel cortile di casa, si è scontrata con un furgone.

Al volante del camioncino un’altra donna di cinquantaquattro anni. Tanta paura per le due conducenti, ma fortunatamente nessuna delle due ha riportato gravi ferite. Pochi minuti dopo lo scontro, sono intervenuti un equipaggio della polizia stradale e una squadra dei vigili del fuoco di Castel San Giovanni.

Sul posto sono arrivati anche due mezzi di soccorso: l’ambulanza della Pubblica assistenza Val Tidone Val Luretta e un’auto medica partita dall’ospedale di Castel San Giovanni. Le due conducenti – uscite autonomamente dai veicoli – sono state trasferite in ospedale per gli accertamenti del caso. Non ci sono stati disagi al traffico.