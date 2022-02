“Strada di Parpanese in condizioni pessime”. La lamentela di ciclisti e podisti

“La strada di Parpanese è in condizioni pessime”. La segnalazione arriva da alcuni ciclisti e podisti che utilizzano la strada che collega Castel San Giovanni all’argine del Po. Proprio per questo motivo è meta prediletta di ciclisti, camminatori e corridori.

“Peccato – dicono alcuni ciclisti – che il fatto di essere una strada periferica e di confine tra i territori di Castello e Arena Po (in provincia di Pavia) la renda, secondo noi, parecchio trascurata. Basta farci un giro per rendersene conto. Subito dopo aver superato il cavalcaferrovia e la sede degli scout – dicono sempre i ciclisti – l’asfalto diventa sconnesso. Ci sono buche e avvallamenti a non finire. Proseguendo migliora un po’ ma poi, soprattutto lungo l’argine del Po, ci sono punti in cui si trovano veri e propria crateri a cui noi ciclisti dobbiamo porre parecchia attenzione, se non vogliamo finire con le ruote della bicicletta all’aria”.

