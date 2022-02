Calendasco, al via i lavori per la nuova tangenziale. Prime ruspe sul posto

La cosiddetta “tangenzialina” di Calendasco, promessa da anni, sta per diventare realtà: in questi giorni, sono arrivate le ruspe nella piccola località di Campadone per allargare di due metri la strada esistente. È il primo step della realizzazione di una nuova strada lunga circa un chilometro che metterà in collegamento il depuratore di Calendasco alla provinciale 13, creando un passaggio tra la strada comunale di Campadone e quella di Mezzano. Il primo tratto sarà proprio quello tra il depuratore e Campadone e al termine la strada consentirà specialmente di sgravare il capoluogo dal passaggio di trattori e mezzi agricoli.

Il progetto da oltre mezzo milione di euro è finanziato da Ireti e in parte dal Comune per 80mila euro. Verrà ampliata da 4 a 6 metri buona parte dell’attuale carreggiata sulla strada di Campadone, intervento che riguarderà una lunghezza di oltre trecento metri, fino all’intersezione con la nuova bretella: lì sarà realizzato un apposito svincolo per facilitare l’accesso di chi risiede nella piccola località. Inoltre, sarà realizzato un ponte sul rio Raganella, l’intubamento di alcuni tratti di due canali e saranno interrate le linee elettriche e telefoniche.

