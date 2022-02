Le conseguenze economiche della guerra in Ucraina per il nostro territorio a Nel Mirino

Stasera alle 21 su Telelibertà torna il format di attualità “Nel mirino”, condotto dal direttore Nicoletta Bracchi. Per stare sulla strettissima attualità ragionando sulle ricadute economiche che il conflitto in Ucraina avrà per l’Italia e il nostro territorio, saranno presenti tre autorevoli ospiti in rappresentanza del mondo produttivo ed economico. Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza; Marco Crotti, presidente di Terrepadane Piacenza; il prof. Francesco Timpano, dal Dipartimento di Scienze economiche e sociali dell’Università Cattolica di Piacenza.

La guerra agita imprenditori e categorie produttive soprattutto per le conseguenze che potrebbero avere anche le sanzioni emesse da Bruxelles. Per le prevedibili ritorsioni, con effetti su export, import, interscambio e flussi commerciali. Pensiamo al vino, al turismo. Ma non solo. Il conflitto mette a rischio l’approvvigionamento di materie prime come il gas, minaccia di produrre nuovi gravosi effetti sul prezzo dei beni energetici. Schizza il petrolio, vola anche il prezzo del grano. E tutto questo potrebbe trasmettersi rapidamente sul fronte occupazionale e del lavoro, oltreché sul paniere della spesa delle famiglie italiane, messo già a durissima prova.

Mai come in queste circostanze occorre pensare “g-local”; il Covid ce l’ha ricordato esattamente due anni fa: Cina, Codogno, Mondo. Questo proverà a fare “Nel mirino”, calando concretamente il contesto globale in quello locale, e viceversa.

In onda su Telelibertà e in live streaming sul sito Liberta.it; repliche domani alle 9 e alle 17 e domenica alle 19.