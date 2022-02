Ubriaco dà in escandescenze al bar, immobilizzato dalle forze dell’ordine

Lite nei pressi di un bar di via Marinai d’Italia, un uomo visibilmente ubriaco avrebbe infastidito passanti di via Marinai d’Italia fin dal primo pomeriggio di venerdì 25 febbraio. Intorno alle 17.30 l’uomo con il volto completamente insanguinato è stato visto inveire in mezzo alla strada.

“Era una cosa terribile, i bambini erano impressionati e insomma questo signore era anche molesto oltre che coperto di sangue così mio marito è intervenuto per cercare di calmarlo ma lui si è irritato più di prima. E’ quindi accorsa la polizia e anche i carabinieri. I mio marito cercava di tenere calmo quel signore ed è stato anche ringraziato poi dalle forze dell’ordine per il suo intervento, tuttavia una spruzzata di spray urticante ha investito sia quell’uomo che mio marito ed entrambi sono stati portati all’ospedale, per fortuna nulla di grave”.