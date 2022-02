Ecco la testimonianza di padre Andriy Matskiv, guida spirituale della comunità ucraina nel territorio piacentino, che adesso si trova a Leopoli. “Qui c’è la guerra, la situazione è grave. Vorrei tornare in Italia per affiancare i miei parrocchiani in questo momento difficile“. L’intervista al sacerdote ucraino nel servizio del Tgl qui sopra, a cura di Thomas Trenchi.